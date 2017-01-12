Пользователей сети заворожила укладка асфальта в Австралии

Видео: Shire of Moora / Facebook

В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 14 миллионов просмотров.

В комментариях к ролику пользователи отмечают, что быстрота и мастерство, с которыми работники стелют дорожное полотно, завораживают.

В сообществе, опубликовавшем ролик, говорится, что на укладку пяти километров потребовалось всего два дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов. Как сообщает австралийский ресурс WAtoday, ответственные за ремонт дороги не ожидали, что видео обретет такую популярность.