Ростовский хоккеист рассказал об игре с Лукашенко

Защитник российского ХК «Ростов» Андрей Глебов, выступавший за команду президента Белоруссии на Рождественском турнире в Минске, рассказал об игре с Александром Лукашенко. Слова хоккеиста приводит «Союзное вече».

«Бывает, и достается от него во время игры. Хоккей — это эмоции. С ним зевать не приходится. Даже со скамейки кричит: "Давай, беги!", "Бросай!" После игры обязательно заходит в раздевалку, жмет каждому руку, благодарит за игру. Он — человек, очень увлеченный хоккеем, живет им», — рассказал Глебов.

36-летний хоккеист, в настоящее время выступающий за клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ростов», ранее играл за московский ЦСКА и молодежную сборную России.

Хоккей — одно из основных увлечений Лукашенко. Белорусский лидер регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах. На Рождественском турнире в Минске сборная Белоруссии во главе с Лукашенко одержала победу, в финале обыграв Финляндию со счетом 7:3.