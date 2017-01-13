Доходы России от экспорта нефти сократились на 20 процентов

Доходы России от экспорта нефти за январь-ноябрь сократились на 20,3 процента — до 66,38 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом в физическом выражении зарубежные поставки нефти достигли 233,2 миллиона тонн, что на 4,9 процента больше, чем за 11 месяцев 2015 года.

Доходы от экспорта газа снизились на 27,33 процента — до 27,3 миллиарда долларов. В физическом выражении поставки газа выросли на 6,46 процента — до 178 миллиарда кубометров.

Объемы поставок нефтепродуктов уменьшились на 10,9 процентов, в том числе жидкого топлива — на 18,7 процента, дизельного топлива — на 7,7 процента.

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По сравнению с январем-ноябрем 2015 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 25,5 процента, а физический — возрос на 2,7 процента.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта снизился до 62,3 процента по сравнению с 67,5 процента в аналогичном периоде прошлого года.

В октябре 2016-го бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявлял, что России удастся добиться превышения несырьевого экспорта над сырьевым лишь через 10-12 лет.