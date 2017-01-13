Голикова отказалась считать повышение пенсионного возраста панацеей

Повышение пенсионного возраста не является панацеей, а к решению проблемы сбалансированности Пенсионного фонда России (ПФР) нужно подходить комплексно. Такое мнение выразила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она согласилась с тем, что продолжительность жизни в России увеличилась, но заявила о необходимости учитывать такой фактор, как утрата трудоспособности.

В противном случае, по словам главы Счетной палаты, есть риск получить ситуацию, при которой граждане будут «умышленно уходить в тень».

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В конце 2016 года председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет займет от восьми лет.

Эксперт отметил, что сейчас рассматриваются различные сценарии пенсионной реформы. «Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один-два года больше, один-два года меньше для мужчин и женщин», — сказал Кудрин.

12 октября министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.