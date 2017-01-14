В Карелии в результате ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек

Экскурсионный автобус опрокинулся в Лахденпохском районе Карелии. ДТП произошло на 236-м километре автодороги «Сортавала» возле населенного пункта Кортела. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ТАСС.

«Водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту Санкт-Петербург — Рускеала, по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок. В аварии погибла женщина-пассажир, еще четыре человека травмированы», — говорится в сообщении.

Четверо пострадавших госпитализированы в районную больницу. Остальные пассажиры размещены в гостевом доме, за ними направлен другой автобус. В момент аварии в транспортном средстве находились 34 пассажира. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

5 января три человека погибли, еще 29 пострадали в результате крупного ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае. Авария произошла вечером 4 января на 234-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, а также грузовая «Газель» и внедорожник Audi Q7.