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Падение гривны объяснили сокращением выручки от продажи урожая

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Падение курса гривны связано со снижением деловой активности и сокращением поступления валютной выручки от продажи урожая. Такое мнение высказал в Facebook член совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

«Сезонность: на начало каждого года деловая активность в стране падает, что приводит к сокращению объемов поступлений валютной выручки. В этом году сокращение предложения валюты также вызвано традиционным для первых месяцев года спадом экономической активности, который, в частности, состоит в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которая была основным источником иностранной валюты в осенние месяцы», — написал Данилишин.

Кроме того, по его словам, на ситуацию влияют предновогодние выплаты бюджетникам и пенсионерам, а также оживление потребительского спроса.

В то же время представитель Нацбанка отметил и положительные факторы. По его словам, постепенно растет валютная выручка со стороны металлургических экспортеров, чему способствует подорожание на мировых рынках стали и железной руды.

В случае чрезмерных колебаний курса гривны НБУ будет выходить на рынок с валютными интервенциями, заверил Данилишин, подчеркнув, что у банка достаточно резервов для этого.

Падение гривны началось с середины декабря, совпав с решением правительства о национализации крупнейшего в стране частного кредитного учреждения — Приватбанка. За это время официальный курс снизился с 26,3 гривны до 27,7 гривны за доллар, при этом в обменниках американская валюта подорожала до 29 гривен.

22 декабря находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну. По оценкам экспертов, спасение Приватбанка обойдется государству в 4-5 миллиардов долларов.

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