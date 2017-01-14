Российский велогонщик принял азербайджанское гражданство

Российский велогонщик Кирилл Поздняков принял гражданство Азербайджана. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте команды Synergy Baku, за которую выступает спортсмен.

«Мы объявим состав на 2017 год позже, однако сейчас есть одна большая новость: Кирилл Поздняков остался с командой и принял азербайджанское гражданство!» — говорится в сообщении.

В сезонах 2014 и 2015 Поздняков выступал в составе российской команды «Газпром-РусВело». В своей профессиональной карьере он сумел одержать победу в четырех гонках.

В июле 2016 года российский футболист Рамиль Шейдаев также принял азербайджанское гражданство. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», а летом прошлого года присоединился к турецкому «Трабзонспору».