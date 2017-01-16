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Атамбаев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе

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Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета под Бишкеком и распорядился оказать им материальную помощь. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Атамбаев распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Кабинету министров поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий катастрофы.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков распорядился создать правительственную комиссию для изучения причин катастрофы. Ее возглавит первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, передает K-News.

Грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

В результате, по последним данным, погибли более 30 человек, в основном жители дачного поселка в пригороде киргизской столицы.

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