Названо имя сменщика Росберга в Mercedes

Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас перешел из команды Williams в Mercedes. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба Mercedes.

27-летний финн занял в стане чемпионов «Формулы-1» место завершившего карьеру Нико Росберга.

Как сообщает сайт Willams, вместо Боттаса в команду перешел 35-летний бразилец Фелипе Масса, подписавший однолетний контракт. После сезона 2016 года Масса объявлял о завершении карьеры, но принял предложение Williams о возвращении.

Напарником Массы в Williams будет новобранец команды Лэнс Стролл.

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял восьмую строчку в общем зачете пилотов, Масса (53 балла) стал 11-м.

31-летний Росберг объявил о завершении карьеры 2 декабря. Немец обеспечил себе первую в карьере победу в чемпионате «Формулы-1» по итогам сезона 2016 года 27 ноября, когда стал вторым в гонке на Гран-при Абу-Даби.