Майк Познер принес гитару на похороны отца

Американский исполнитель, автор хита о наркотиках I Took a Pill In Ibiza Майк Познер исполнил на похоронах своего отца песню First Day Of My Life группы Bright Eyes перед гробом. Об этом сообщает TMZ.

Отец певца Джон Познер скончался в возрасте 73 лет после длительной борьбы с раком.

В декабре американский журнал Forbes назвал клип на песню исполнителя I Took A Pill In Ibiza одним из самых популярных музыкальных видео года.

В апреле 2016-го курирующий развитие туризма на Ибице чиновник Висент Феррер раскритиковал композицию Познера, которая переводится как «Я принял таблетку на Ибице». По мнению Феррера, создатель хита мыслит стереотипами и не подозревает, что на острове, помимо употребления наркотиков и ночной жизни, есть другие развлечения.