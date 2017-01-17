В Греции стартовал главный карнавал страны

В Греции во вторник, 17 января, стартовал Патрский карнавал, который считается главным в этой стране и одним из крупнейших в мире. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной туристической организации страны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Торжество получило такое название в честь города Патры, в котором оно проводится уже более 180 лет. Карнавал организуют ежегодно перед Великим постом. В Патрах в этот период проходят костюмированные вечеринки, шествия и танцы.

В рамках мероприятия также проводится городской квест «Охота за сокровищами», во время которого несколько групп участников соревнуются в знаниях, артистизме и других навыках.

Празднества завершатся в выходные перед Чистым понедельником (первым днем Великого поста) 25-26 февраля. Закрытие мероприятия ознаменуется парадом и сжиганием фигуры короля карнавала.

В апреле 2016 года в столице Сейшельских островов Виктория состоялся международный карнавал. В нем приняли участие представители 23 стран.

