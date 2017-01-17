Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в московском метро

По факту смерти 80-летнего мужчины в московском метро начата доследственная проверка. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Москве.

«Установлено, что вечером 16 января 2017 года на станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена с рельсов извлечено тело погибшего пожилого мужчины», — сказано в публикации.

В СКР отметили, что в настоящее время предпринимаются необходимые шаги для установления обстоятельств и причин инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

16 января сообщалось о смерти упавшего на рельсы пассажира на красной ветке столичной подземки. Инцидент произошел около 22:00 мск и стал причиной примерно получасового нарушения графика следования поездов. Смерть пассажира могла наступить из-за сердечно-сосудистой недостаточности.