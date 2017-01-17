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Создатель «Арматы» получил госгарантии на 25,7 миллиарда рублей

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Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) получила госгарантии на 25,7 миллиарда рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия интегрированной структуры и дочерних «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаш». Об этом говорится в сообщении УВЗ.

«Государственные гарантии предоставлены в том числе в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО «Газпромбанк» на цели погашения ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш» основного долга по кредитным договорам с АО «Альфа-Банк» в рамках заключенных мировых соглашений», — говорится в сообщении.

Договоры о предоставлении госгарантий были подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около восьми месяцев.

Кредиты, которые УВЗ привлек ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение госгарантиями в Газпромбанке, банке «Югра», ВТБ и других.

Днем ранее, 16 января, стало известно, что банк «Югра» выдал УВЗ кредит на четыре миллиарда рублей для погашения задолженностей по ранее выданным кредитам.

«Уралвагонзавод» — один из крупнейших производителей танков в мире, на его долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Корпорация является разработчиком новейшего российского танка «Армата». Предприятия УВЗ также выпускают спецтехнику и железнодорожные грузовые вагоны.

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