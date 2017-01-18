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Футболист сборной Гвинеи-Бисау забил после прохода от своих ворот на КАН

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Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Пикети забил после прохода от своей штрафной в матче группового этапа Кубка африканских наций с Камеруном. Видеозапись появилась на YouTube-канале Football Time.

Встреча состоялась в четверг, 18 ноября, в Габоне. Пикети открыл счет в матче на 13-й минуте. Он подхватил мяч у штрафной, в одиночку протащил его до чужих ворот и нанес удар под перекладину. Результативное действие полузащитника не принесло сборной Гвинеи-Бисау очков: камерунцы забили два мяча во втором тайме и одержали победу со счетом 2:1.

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