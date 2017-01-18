Танзании и Словакии предрекли популярность у российских туристов

Словакия и Танзания станут одними из самых востребованных направлений у российских путешественников в 2017 году. Такие данные содержатся в прогнозе турсервиса Skyscanner, который составил топ-15 популярных в ближайшие 12 месяцев стран мира. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 18 января.

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Специалисты компании проанализировали статистику по бронированиям авиабилетов за рубеж. По их информации, 15 направлений, спрос на которые у россиян вырос за 2016 год, станут главными туристическим трендами в 2017-м.

Число проданных в Словакию билетов за прошлый год увеличилось более чем в шесть раз в сравнении с 2015-м. На втором месте топ-15 оказался Иран, спрос на который вырос в два раза. Замыкает тройку Грузия.

На четвертом месте расположилась Танзания, пятая строчка досталась Азербайджану. На шестой позиции находится еще одно государство Закавказья — Армения. В семерку рейтинга попали Филиппины. В список в порядке убывания также вошли Новая Зеландия, Молдавия, Кипр, Болгария, Куба, Южная Корея, Канада и Панама.

В понедельник, 16 января, самым дешевым туристическим направлением на 2017 год был признан регион Алгарви в южной Португалии. В тройку лидеров также включили направления в Болгарии и Испании.

