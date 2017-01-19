В России разработали новый комплекс активной защиты для танков Т-72 и Т-90

В России выведен на испытания комплекс активной защиты «Арена-М» для танков Т-72 и Т-90; его применение, «безусловно», позволит защитить танки от ракет TOW. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Мы сохранили наименование комплекса, так как его модификации созданы на основе задела по "Арене", но на самом деле, повторюсь, это новая разработка — все сделали под другой танк ("Арена" изначально разрабатывалась под Т-80 — прим. «Ленты.ру»). Очень хотелось бы, чтобы требования заказчика по этому комплексу стабилизировались», — сообщил Кашин.

По словам Кашина, необходимость систем активной защиты для танков наглядно продемонстрирована опытом войн последних лет. «Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков — никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя — танки бьют, и они горят», — указал он.

На вопрос о том, сможет ли «Арена-М» противостоять противотанковым ракетам TOW американского производства, Кашин заявил: «По той информации, которую мы имеем об этих ракетах, "Арена-М", безусловно, сможет защитить танк от TOW».

Комплекс активной защиты «Арена» был разработан в конце 1980-х на основе научно-технического задела, полученного по проекту «Шатер» (разработка активной защиты для танков семейств Т-80 и Т-64, велся с 1975 года). Передан на государственные испытания в 1991 году. В 1997-м был впервые показан экспортный вариант «Арена-Э» на танке Т-80У (в рамках планировавшейся, но не состоявшейся поставки для Южной Кореи).

Комплекс включает в себя многофункциональную РЛС с высокой помехозащищенностью, бортовые системы управления, вычислитель и 26 защитных боеприпасов узконаправленного действия, размещенных в шахтах по периметру башни танка. Боеприпасы используются для поражения противотанковых ракет и реактивных гранат со скоростями от 70 до 700 метров в секунду на дальности до 50 метров. Время реакции комплекса 0,07 секунды.