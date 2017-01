Зототую статую обнаженной Кейт Мосс оценили в 110 тысяч долларов

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги статую супермодели Кейт Мосс, созданную из золота. Как сообщает WWD, произведение художника Марка Куинна Maquette of Siren оценили в 110 тысяч долларов.

Также среди лотов снимок 1992 года под названием Domestic Nude III: In the Laundry Room at the Château Marmont Hollywood немецкого фотографа Хельмута Ньютона (Helmut Newton). На фотографии изображена обнаженная женщина на каблуках, которая позирует в прачечной. Ее оценочная стоимость составляет более 48 тысяч долларов.

Фото: Sotheby’s

Торги под названием Erotic: Passion & Desire пройдут в Лондоне в феврале.На аукционе будут представлены фотографии, скульптуры и предметы мебели от XIX века до современности.

«Искусство всегда существовало для того, чтобы рассказать о человеческой истории, и секс — ее часть», — сказал один из организаторов торгов и добавил, что тематика торгов позволит объединить множество предметов.