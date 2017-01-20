Человека признали виновником исчезновения гигантских животных Австралии

Распространение Homo sapiense по австралийскому континенту 45 тысяч лет назад привело к вымиранию местной мегафауны (крупных видов животных). К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере (США). Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали морские отложения, собранные в Индийском океане у берегов юго-западной Австралии. В образцах содержалась пыль, зола, пыльца и грибные споры Sporormiella, которые в течение тысячелетий попадали в океан. Взятые пробы позволили ученым реконструировать экологические условия в Австралии за последние 150 тысяч лет.

О численности крупных животных, населявших континент в этом промежутке времени, можно судить по количеству спор тех грибов, что росли на навозе травоядных млекопитающих. Выяснилось, что число спор в образцах возрастом 45 тысяч лет резко упало. Это указывало на то, что мегафауна континента начала вымирать. При этом исследователи не обнаружили никаких свидетельств климатических изменений, которые могли бы стать причиной исчезновения гигантских млекопитающих, птиц и ящериц.

Поскольку юго-западная часть Австралии 45 тысяч лет назад уже была населена людьми, ученые полагают, что именно человек стал причиной вымирания. Убийство даже одной молодой особи за 10 лет могло привести к исчезновению вида в течение нескольких веков. Гипотезу об активной охоте подтверждают такие находки, как сожженная скорлупа птицы гениорнис (Genyornis newton).