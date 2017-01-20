Шувалов назвал главный вопрос экономического форума в Давосе

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что на экономическом форуме в Давосе самыми обсуждаемыми являются вопросы дальнейших взаимоотношений между Россией и США, а также формирование нового мирового порядка. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает РИА Новости.

«Это вопрос номер один. Что касается экономики и потенциальных возможностей в России — огромный интерес. Мы, честно говоря, думали, что будет немного скромнее, но интерес огромный», — отметил Шувалов. По его словами, американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией, не дожидаясь отмены или смягчения санкций. Шувалов также сообщил, что провел ряд встреч с американскими инвесторами, которые хотят возобновить бизнес-диалог.

Ранее 20 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс завил, что Среди участников экономического форума в Давосе царит ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство».