Глава Минэкономразвития рассказал о единственном способе стабилизировать рубль

В правительстве России рассматривают только один способ снизить волатильность рубля: ограничение трат нефтегазовых доходов бюджета при заложенной в казну цене нефти выше 40 долларов за баррель. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

На вопрос, рассматривают ли в кабмине другие меры для ограничения колебаний курса национальной валюты, он ответил: «Абсолютно нет».

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Решение об отказе от расходования нефтегазовых доходов в виде налогов, поступающих в бюджет при цене на нефть выше 40 долларов за баррель, было принято на совещании у президента 18 января. Доходы будут аккумулированы в специальных фондах, средства которых хранятся в валюте. Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что правительство совместно с Банком России разработает меры по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля, связанной с колебаниями нефтяных котировок.

В начале января Орешкин заверил, что при такой цене на нефть бюджет будет вполне устойчивым и не потребует повышения налоговой нагрузки.