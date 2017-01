Гарри Белафонте выпустит альбом к своему 90-летию

Американский певец Гарри Белафонте подготовил новую пластинку, которую собирается выпустить в преддверии своего 90-летия. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Billborad.

Пластинка When Colors Come Together: The Legacy of Harry Belafonte представляет собой антологию творчества артиста с добавлением нескольких новых треков. Так, классическая песня Island In The Sun будет представлена в исполнении хора детей разных рас и национальностей. Выпущенная в 1957 году, эта композиция вызвала гнев расистов из-за того, что она рассказывала о межрасовых любовных отношениях.

«Большинство вещей, подогревающих ненависть и предубеждения, созданы искусственно. Различия, которые есть между нами, должны привлекать нас друг другу, а не отталкивать», — сказал Белафонте, комментируя выпуск альбома, главная тема которого — дружба народов.

Пластинка выйдет 24 февраля, а 1 марта певец отметит 90-летие.

Гарри Белафонте носит почетный титул короля музыки калипсо. В 1956 году его альбом Calypso 31 неделю находился на первой строчке чарта Billborad 200. Белафонте также известен как актер и общественный деятель, борец за гражданские права.