Британскому туристу дали семь месяцев тюрьмы за мат в самолете

Британского туриста приговорили к семи месяцам тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Мэттью Уорреллу (Matthew Worrall) предъявили обвинение в умышленном создании препятствий работе экипажа воздушного судна. Мужчина признал свою вину.

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Инцидент произошел в августе 2016 года на рейсе британского лоукостера Jet2.com из Манчестера на испанский остров Тенерифе. Пьяный 28-летний турист несколько раз заказывал выпивку у стюардесс.

В конце концов бортпроводники перестали выдавать Уорреллу спиртное. Когда самолет уже приближался к месту назначения, пассажир добрался до системы внутренней связи, по которой в нецензурной форме потребовал еще алкоголя. По приземлении дебошир был передан испанской полиции.

В среду, 18 января, двух россиян, прибывших в индийский штат Гоа из Москвы, задержали за дебош на борту воздушного судна. Мужчины, выпившие перед вылетом много алкоголя, начали хулиганить после отправления лайнера и пытались курить.