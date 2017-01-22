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Медведев призвал российских фермеров использовать санкции в своих интересах

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Глава правительства Дмитрий Медведев (в центре)
Глава правительства Дмитрий Медведев (в центре)

Сельхозпроизводителям не стоит ждать отмены антироссийских санкций, аграриям необходимо пользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах. Об этом в воскресенье, 22 января, в ходе съезда «Единой России» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго (...) И поэтому наши аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что государство поддержит сельхозпроизводителей. «В любых условиях мы будем кормить себя сами», — отметил премьер-министр.

Медведев также напомнил, что в 2016 году сельское хозяйство в России показало рост в три процента. «Собран рекордный урожай зерновых — 119 миллионов тонн», — рассказал он.

13 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции через некоторое время могут быть отменены. Он не исключил, что данный шаг «в случае потепления в отношениях с Западом» будет сделан 31 декабря 2017 года.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — говорил Шувалов.

23 декабря 2016 года президент Владимир Путин заявил, что Россия снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

1 июля ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций (они ограничивают ввоз в страну ряда продуктов питания) с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

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