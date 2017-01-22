Овечкин продлил результативную серию до семи матчей

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с командой «Даллас Старс», продлив свою результативную серию до семи встреч. Видео гола россиянина появилось на сайте НХЛ.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 22 января, в Далласе и завершился победой гостей со счетом 4:3. Овечкин отличился на четвертой минуте заключительного периода при счете 3:1 в пользу «Старс». В семи последних поединках российский форвард набрал 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных пасов). Всего в 46 матчах регулярного чемпионата сезона 2016/2017 на счету Овечкина 22 заброшенные шайбы и 20 голевых передач.