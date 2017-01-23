В МЧС допустили зимовку на Чукотке застрявшего во льдах каравана

Застрявшие в Восточно-Сибирском море на Чукотке суда могут остаться там на всю зиму. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Активно прорабатывается вопрос возможности принятия решения о постановке судов на зимовку, — отмечается в сообщении ведомства. — Ситуация не является чрезвычайной. Зимний отстой является положительной практикой по предупреждению происшествий, связанных со сложной ледовой обстановкой».

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В настоящее время ледоколы проводят разведку для определения возможности вывода сухогрузов через зону тяжелого льда.

Отмечается, что до улучшения ледовой обстановки и прокладки самого оптимального маршрута движения сухогрузы останутся в порту Певек.

Уточняется, что экипажи судов находятся в безопасности, они обеспечены провизией. С капитанами поддерживается круглосуточная спутниковая телефонная связь.

17 января стало известно, что из-за сложной ледовой обстановки ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» не смогли покинуть порт Певек на Чукотке. Караван судов доставлял грузы для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).