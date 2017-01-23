Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не состоялись. Его слова в понедельник, 23 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Телефонный звонок согласовывается. Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно мы ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока это еще не произошло», — сказал Песков.

По его словам, подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства. «По линии МИДа существует достаточно стандартная процедура инициирования такого телефонного разговора. Каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может», — сказал Песков.

Материалы по теме Московские связные С кем встретится Путин в ожидании переговоров с Трампом

При этом говорить о личной встрече Путина и Трампа преждевременно, сообщил представитель Кремля. Ее формат также не обговаривался. «Это пока не обсуждалось. Если главы государства сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, тогда да, тогда будет подготовка», — добавил Песков.

21 января пресс-секретарь президента России заявил, что Путин позвонит Трампу и поздравит его со вступлением в должность в ближайшие дни. «Так или иначе главы государств встретятся», — заявил он в интервью «Вестям в субботу». На уточняющий вопрос о том, необходимо ли в этом случае по протоколу, чтобы российский президент сам связался с американским, Песков ответил утвердительно.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне возле Капитолия 20 января.