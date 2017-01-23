Создатели Inside и Limbo анонсировали новую игру

Студия Playdead на своей странице в Twitter опубликовала концепт-арт новой игры. Также разработчики поблагодарили игроков за хорошие отзывы к их прошлому проекту Inside.

«С момента релиза Inside, основатель Playdead Арнт Йенсен и его команда работают над новым приключением», — говорится в сообщении студии.

На концепт-арте изображен персонаж в шлеме. Изображение выдержано в свойственной работам Playdead приглушенной цветовой палитре. Других подробностей о разработке не приводится.

Независимая студия Playdead была основана в 2006 году в Копенгагене. Две первые игры Playdead получили высокие оценки критиков и игроков. Limbo, платформер с физическими головоломками, вышла в 2010-м году и рассказывает о потерявшем сестру мальчике. Выполненная в монохромной стилистике игра получила 90 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic. Релиз Inside, которую считают идейным наследником Limbo, состоялся летом 2016 года. Игра получила на Metacritic 92 балла.