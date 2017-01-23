«Образцовый самец 2» получил девять номинаций на «Золотую малину»

Комедия Бена Стиллера «Образцовый самец 2» получил девять номинаций на антипремию «Золотая малина», став лидером в списке в этом году. Полный список претендентов приводит издание Entertainment Weekly.

Восемь номинаций, включая «Худший фильм» и «Худший актер», получил фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Среди других претендентов в категории «Худший фильм» — «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».

Список номинантов по традиции назван за день до объявления претендентов на премию «Оскар».

Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.

Антипремию в 1980 году учредил актер Джон Уилсон. Название (Raspberry или попросту Razzie) непрестижной награды происходит от английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.