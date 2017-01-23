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Брюс Спрингстин объявил о присоединении к «новому американскому сопротивлению»

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Брюс Спрингстин
Брюс Спрингстин

Музыкант Брюс Спрингстин назвал участников женского марша, который прошел 21 января в некоторых городах США, «новым американским сопротивлением». Он объявил себя членом этого движения во время своего концерта в Австралии, передает The Hollywood Reporter.

«Наши сердца — с сотнями тысяч женщин и мужчин, которые вышли на улицы вчера в каждом американском городе», — заявил Спрингстин. По словам исполнителя, сопротивление выступает за равноправие полов и толерантность, а также поддерживает права ЛГБТ-движения и иммигрантов.

21 января в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, и Австралии прошли женские марши, участники которых протестовали против 45-го президента США Дональда Трампа. В мероприятии в Вашингтоне приняла участие певица Мадонна, которая нецензурно обругала республиканца. Тот отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.

Трамп вступил в должность главы государства 20 января.

Брюс Спрингстин — американский рок- и фолк-музыкант. В 1994 году исполнитель стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за трек Streets of Philadelphia к фильму «Филадельфия». Он также является обладателем более 20 статуэток «Грэмми».

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