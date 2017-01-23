Шувалов предложит Путину создать аналог шоу «Голос» для бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложит президенту Владимиру Путину создать на телевидении аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей. С соответствующей инициативой он уже обращался к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, сообщает ТАСС.

«Нужно ценности бизнеса продвигать. Вот к нашему товарищу Константину Эрнсту я обратился и говорю: "Вот есть у вас программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат? Это люди, не имеющие никакого отношения к приватизации, они только появились, им от 20 до 30 лет», — отметил Шувалов на попечительском совете национальной премии «Бизнес-Успех».

По его словам, в такой программе молодые люди могли бы показывать, что умеют. «Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались?» — добавил он.

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Как передает Rambler News Service, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов в свою очередь сказал Шувалову, что уже встречался с Эрнстом и гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым и обсуждал с ними возможность создания на федеральных каналах передачи о малом бизнесе. Однако результата эти переговоры не принесли.

«Это все откладывается, откладывается. Может, если бы вы посодействовали, мы бы собрали ведущие каналы и показали им, что можно сделать, потому что я уверен, что мы форму найдем», — попросил Бречалов.

Первый вице-премьер ответил: «Давайте я обращусь к президенту, и тогда, может быть, как-то это дело сдвинется с мертвой точки. Потому что для нашей с вами инициативы нужно, чтобы все-таки был политический запрос на эту деятельность».

Вокальное телевизионное шоу «Голос» — российский формат франшизы The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Было уже пять сезонов программы.