Ford поддержит запчастями конкурирующие марки

Ford открыл подразделение по выпуску запчастей Omnicraft, которое будет обеспечивать автокомпонентами не только собственных дилеров, но и мастерские других марок автомобилей, передает Reuters.

Агентство отмечает, что таким образом американский концерн рассчитывает отвоевать часть стремительно развивающего рынка запасных деталей для машин.

По словам главы подразделения по обслуживаю клиентов Ford Фредерика Тони, мировой рынок автозапчастей, который в настоящее время оценивается в более чем 500 миллиардов долларов, в течение ближайших пяти лет вырастет примерно на 70 процентов. Он не уточнил, на какую долю претендует Ford, лишь отметив, что компания «была бы довольна» в течение десяти лет занять около 10-15 процентов.

Omnicraft будет представлен на всех основных рынках компании, но стартуют продажи с дилерских центров Ford и Lincoln.

Менеджмент автоконцерна рассчитывают, что продажи в дилерских центрах Ford запчастей для других марок позволит компании расширить сектор бизнеса по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Кроме того, автовладельцы конкурирующих брендов смогут ознакомиться с новинками Ford во время поездки за запчастями.

Omnicraft будет работать на всех основных рынках холдинга Ford.