МИД Венгрии пообещал отреагировать на новый закон об украинском языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что ЕС отреагирует на принятие закона об исключительном использовании украинского языка.

«Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС»,— подчеркнул глава венгерского МИД.

Сийярто отметил, что попытка Киева ввести ограничения на использование языков меньшинств выходит «далеко за рамки Украины».

Тремя днями ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

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Согласно предлагаемым нормам, украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, чтобы государственный язык использовался на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являлся языком СМИ и книгопечатания.

Также в проекте закона предусматривается отмена принятого в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который разрешал официально использовать два языка в 13 из 27 регионов страны.

Этот закон после государственного переворота в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.