Перебежчик из КНДР рассказал о растущем общественном недовольстве Ким Чен Ыном

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, рассказал о растущем общественном недовольстве в отношении лидера страны Ким Чен Ына. Его слова передает Reuters.

«На низовом уровне критика режима, ранее считавшаяся немыслимой, звучит все чаще. Мы должны разлить бензин по Северной Корее и позволить народу страны поднести спичку», — пояснил бывший дипработник. Он заявил, что бежал из страны именно из-за несогласия с политическим курсом руководства.

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По словам Тхэ Ён Хо, в современной КНДР от коммунизма не осталось и следа, а элиты с беспокойством наблюдают, как Камбоджа, Вьетнам и страны бывшего СССР проводят экономические и социальные реформы.

Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. 20 августа Пхеньян обвинил Тхэ Ён Хо в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.