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Кухонный миксер «сбежал» от домохозяйки ради карьеры в Instagram

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Американская домохозяйка Хитер Кохлер (Heather Kohler) потеряла свой кухонный миксер, который внезапно «завел» свой Instagram-аккаунт и принялся издеваться над женщиной. Об этом в Twitter рассказала ее дочь Эван Кохлер (Evan Kohler).

По словам девушки, бытовой прибор пропал около полугода назад, и ее мама безуспешно пыталась отыскать его через Facebook. И когда семья Кохлеров уже отчаялась найти его, на профиль Эван подписался необычный аккаунт в социальной сети, где неизвестный выкладывал фотографии миксера, якобы разгуливающего по городу. «Моя мама в буквальном смысле этого слова потеряла миксер, но кто-то таскает его с собой по городу, чтобы поиздеваться над ней», — рассказала она.

back and (batter) than ever😴

Фото опубликовано @kohlers.kitchen.mixer

Пост Эван собрал более 32 тысяч лайков и 14 тысяч репостов, а на профиль kohlers.kitchen.mixer (кухонный миксер Кохлеров) за неделю подписалось более трех тысяч человек.

Как рассказал пожелавший остаться анонимным хозяин аккаунта, Кохлеры оставили у него дома свой миксер и совершенно забыли про него. «Когда я наткнулся на посты Хитер в Facebook, я решил немного поразвлечься», — объяснил шутник.

love the view, just gotta {bake} it easy sometimes😎 #arkansas

Фото опубликовано @kohlers.kitchen.mixer

Он также заявил, что пока не намерен возвращать блендер семейству. «Это случится, когда мы в полной насладимся нашей шуткой», — отметил неизвестный и добавил, что блендер будет продолжать гулять по округе на гораздо более длинные дистанции.

И, пока Кохлеры пытались самостоятельно вычислить «похитителя», поочередно подозревая бабушку и соседей, в Instagram-аккаунте миксера появилась фотография из тату-салона.

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