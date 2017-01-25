Детский медцентр в ОАЭ оштрафовали за визит Ким Кардашьян

Дубайский центр для детей-инвалидов Rashid Centre был оштрафован министерством общественного развития ОАЭ за приглашение в медучреждение американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом пишет Khaleej Times. Величина взыскания, наложенного на Rashid Centre, не уточняется.

Как поясняет издание, в Rashid Centre должны были сперва получить у чиновников разрешение на визит знаменитости и ее фотографирование с детьми, но не успели этого сделать, так как Кардашьян просила не сообщать прессе о ее прибытии.

Главная героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приехала в медучреждение, чтобы пообщаться с пациентами и сделать им подарки — футболки со своим изображением. Она выложила фото из медцентра в свои аккаунты в соцсетях, написав, что это была лучшая часть ее визита в ОАЭ (основной целью был мастер-класс по макияжу, который она проводила вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем в Дубае).

По местному законодательству реабилитационным центрам и неправительственным организациям не разрешается получать благотворительные взносы в любой форме. Если визит знаменитости освещается в СМИ, то необходимо предварительное разрешение министерства. По словам представителей ведомства, они бы не согласовали приезд Кардашьян.

В министерстве была создана специальная комиссия, которая занялась расследованием данной ситуации.