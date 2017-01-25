Мосгорсуд смягчил наказание студентам-насильникам из МАДИ

Мосгорсуд сократил на два месяца срок лишения свободы каждому из двух бывших студентов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) — Льву Каменецкому и Станиславу Соболевскому, осужденным за изнасилование девушки в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда в среду, 25 января.

После рассмотрения апелляционных жалоб Каменецкому назначено наказание в виде 8 лет и 10 месяцев колонии строгого режима вместо девяти лет. Его сообщнику сократили срок на аналогичный период — с девяти с половиной лет до девяти лет и четырех месяцев. Размер штрафа остался неизменным — 100 тысяч рублей.

Материалы по теме Развратно-поступательные движения Как в России вычисляют и ловят педофилов

Суд первой инстанции вынес приговор бывшим студентам 26 октября 2016 года.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в ночном клубе на Ленинградском проспекте молодые люди надругались в туалете над знакомой студенткой. ЧП произошло на вечеринке первокурсников МАДИ по случаю посвящения в студенты. Через несколько дней Соболевский разместил в социальных сетях видео с насильственными действиями, снятое на камеру мобильного телефона.