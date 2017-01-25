В Госдуме прокомментировали призыв Шойгу усилить войска на границе с Украиной

Заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о необходимости усилить войска Южного военного округа продиктовано фактическим отказом президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в среду, 25 января.

«Что мы с ними должны церемониться, когда Порошенко заявил на днях, что плевать он хотел, грубо говоря, на минские соглашения? Пока контроль над границами (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») не будет у Украины, он не будет их выполнять», — сказал Калашников, отвечая на вопрос о том, не вызовет ли инициатива Минобороны РФ ухудшение отношений между Москвой и Киевом.

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По мнению депутата, украинские власти осознают, что взять под контроль сопредельные территории с ЛНР и ДНР можно лишь силовым путем, что в перспективе не исключает дестабилизацию обстановки близ российской границы. «Мы не можем не заботиться о безопасности своих границ», — подчеркнул Калашников.

Ранее в среду Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил о необходимости увеличить численность российских войск на юге России из-за «военно-политической обстановки» и нестабильной ситуации на Украине, передает ТАСС.

24 января Порошенко отказался общаться с представителями российских СМИ в Хельсинки, где он находился с визитом. Украинский лидер пояснил, что не будет беседовать с журналистами, пока не будет прекращена «оккупация» Донбасса. За день до этого Порошенко выделил небо над юго-восточной Украиной в отдельную военно-воздушную зону «Восток».