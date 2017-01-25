Все столичные такси «пожелтеют» к середине 2018 года

Все такси в Москве станут желтыми в 2018 году. Об этом глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил на брифинге в Rambler&Co.

По его словам, унификация будет завершена к июлю следующего года.

Ликсутов отметил, что в настоящее время в столице 74 тысячи лицензированных такси. Это в 10 раз больше, чем в 2010 году. Среднее время ожидания вызванной машины за эти годы сократилось с получаса до семи минут.

Глава департамента также рассказал о развитии транспортной системы в Москве, новых парковках, каршеринге и возможном появлении в городе Hyperloop.

Ранее в январе была разработана единая цветовая гамма для подмосковных такси. Они должны быть белыми с желтой светоотражающей полосой. По словам заместителя министра транспорта Московской области Андрея Среднева, переход к такой окраске будет завершен в течение пяти лет.