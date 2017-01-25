Число жертв схода лавины в Италии выросло до 23 человек

Спасатели извлекли из-под развалин отеля Rigopiano в Италии тела еще пятерых человек. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, общее число погибших достигло 23. Шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, 11 удалось спасти. Власти региона начали расследование по факту гибели людей. Правоохранительным органам предстоит выяснить, насколько гостиница соответствовала техническим требованиям безопасности и не находилась ли она на лавиноопасном направлении.

Лавина накрыла Rigopiano 18 января, на гостиницу сошло 120 тысяч тонн снега. В этот момент внутри находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

