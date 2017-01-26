Найдены все погибшие в результате схода лавины на горный отель в Италии

Пожарные нашли два последних тела погибших в результате схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной части Италии. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал RaiNews24.

Погибшие — мужчина и женщина, их личности пока не установлены. Таким образом, общее число жертв достигло 29 человек. Среди них 15 мужчин и 14 женщин, имена 12 человек установлены: семеро — постояльцы гостиницы, пятеро — работники.

Поисковая операция завершена. Она продолжалась неделю, за это время также удалось спасти 11 выживших.

18 января в горном массиве Гран-Сассо возле городка Фариндола в итальянской области Абруццо после серии землетрясений сошла снежная лавина. Она накрыла отель Rigopiano, где находились 40 человек, — персонал и туристы. Двое сотрудников перед ЧП покинули здание, это спасло им жизнь.