Появилось видео с найденным в Подмосковье «гангстерским» арсеналом

Видео: мвд.рф

Появилось видео с арсеналом, обнаруженным оперативниками дома у 62-летнего жителя города Чехов (Московская область). Кадры оперативной съемки в четверг, 26 января, публикует пресс-служба МВД России.

Полицейские обнаружили у мужчины шесть пистолетов, 10 револьверов, восемь карабинов, три винтовки, три пистолета- пулемета, 9 ружей, две гранаты, 17 ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов — прим. «Ленты.ру»), более 12 тысяч патронов, а также оборудование для их изготовления и модернизации в домашних условиях.

Судя по кадрам, среди изъятого оружия оказались пистолет-пулемет Томпсона и старинные револьверы Smith & Wesson.