«Уралвагонзавод» выпустил книгу о приключениях маленького танка

«Уралвагонзавод» выпустил книгу о танках для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте корпорации.

Автором сказки «Приключения маленького танка», в которой старые машины в Бронетанковом музее «Уралвагонзавода» рассказывают игрушечному танчику о своих былых похождениях, стала писательница Светлана Лаврова.

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Также предприятие выпустило произведение для учеников средних и старших классов. «Танки Уралвагонзавода» для подростков написал инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. В этом издании автор знакомит читателей с машинами, созданными «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, которые повлияли на мировое танкостроение, — от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе «Армата».

В корпорации надеются, что проект, инициатором которого стал исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, не только познакомит детей и подростков с историей предприятия и российским машиностроением, но и «позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну». Выпущенные книги уже появились в библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила.