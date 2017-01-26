Саратовский губернатор загорелся идеей производства восьмого iPhone

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал предприятие региона заняться производством последних двух моделей мобильного телефона iPhone. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 64» в четверг, 26 января.

По данным издания, Радаев посетил «Саратовский радиоприборный завод», где ему показали цеха, рассказали о планах по техническому переоснащению и увеличению объемов выпуска продукции гражданского и специального назначения.

«Есть свои сложности, чтобы перестроить коллектив и перейти на другой товар, но нужно производить востребованный продукт. Я вот всегда говорю: давайте к телефонам возвращаться — свой саратовский выпускать седьмой или восьмой iPhone. Говорят, что пока сложно, но будем думать», — сказал глава региона.

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В феврале прошлого года он предлагал выпускать смартфоны американской компании Apple «Саратовскому электроагрегатному производственному объединению» (СЭПО). Его директор Евгений Резник тогда отметил, что на покупку лицензии не хватит денег.

В декабре 2014 года депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Горовцов призвал парламентариев не пользоваться iPhone, так как это подвергает опасности секретные данные. Сенатор Елена Мизулина называла его устройством, с помощью которого совершаются развратные действия против детей.

Следующая, восьмая модель iPhone может появиться уже в 2017 году. Презентация седьмого поколения смартфонов Apple состоялась в сентябре прошлого года.

