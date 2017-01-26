Хоккеист Варламов пропустит остаток сезона из-за травмы

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов пропустит остаток сезона. Об этом «Р-Спорт» рассказал отец игрока — Александр Варламов.

«В ближайшее время Семен перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет», — заявил Варламов-старший, не уточнив, какая конкретно травма беспокоит вратаря.

18 января «Колорадо» сообщило, что голкипер пропустит как минимум две недели из-за повреждения паха.

Варламов провел 24 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8 процента отраженных бросков.

В сентябре Варламов, являющийся чемпионом мира 2012 года и серебряным призером ЧМ-2010, в составе сборной России принял участие в Кубке мира.