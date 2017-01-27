Американец нечаянно заработал миллион долларов на покупке дома за биткоины

Житель Калифорнии нечаянно заработал один миллион долларов при покупке особняка. Об этом сообщает портал Bitcoin Magazine.

Мужчина предпочел оплатить дом стоимостью около четырех миллионов долларов биткоинами. Сотрудник платформы Bitpay Сонни Сингх (Sonny Singh) рассказал, что компания по продаже недвижимости обратилась в сервис с просьбой сопровождать сделку.

В момент начала оформления оплаты цена биткоина составляла около 750 долларов, а в момент закрытия сделки уже находилась на уровне тысячи долларов.

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Поскольку размер необходимой суммы для оплаты был зафиксирован еще до резкого скачка криптовалюты, в руках калифорнийца оказались «лишние» 1,3 миллиона долларов.

На вырученные деньги мужчина приобрел новый Lamborghini.

В начале января курс биткоина достиг отметки в 1019,94 доллара. Последний раз курс криптовалюты поднимался до 1000 долларов в ноябре 2013 года. Исторический максимум стоимости биткоина был зафиксирован 29 ноября 2013 года, когда его курс составил 1242 доллара.

