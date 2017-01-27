Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»

Голливудский актер Майк Коннорс скончался в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в возрасте 91 года. Об этом сообщил его зять Майк Кондон, передает Variety.
Артист умер от лейкемии, которую ему диагностировали неделей ранее.
Коннорс родился в 1925 году. Известность актеру принес детективный сериал «Менникс» (Mannix), выходивший с 1967 по 1975 год. В нем Коннорс сыграл детектива Джо Менникса. За эту роль артист получил премию «Золотой глобус».
Помимо этого, Коннорс снялся в сериалах «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Полицейская история», «Перри Мэйсон», «Мэверик» и «Она написала убийство». Актер также сыграл в фильмах «Десять заповедей», «Харлоу» и «Живи быстро, умри молодым».