Девятилетняя девочка получила перелом позвоночника в липецком автобусе

В Липецке девятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника во время поездки на маршрутном автобусе, сообщает LipetskMedia.

Инцидент произошел днем 26 января. Ребенок вместе с мамой ехал на заднем сиденье автобуса. В какой-то момент ПАЗ подпрыгнул на «лежачем полицейском», в результате чего девочка ударилась. Пострадавшая была госпитализирована.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Было установлено, что за рулем находился 41-летний водитель автоколонны №1414.

26 января в Москве таксист поссорился с пассажиркой и вытолкнул ее вместе с ребенком из машины. После этого у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Причиной конфликта стало сиденье, которое ребенок испачкал ногами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о побоях. Подозреваемый взят под подписку о невыезде.