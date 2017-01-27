Полиция занялась расследованием таинственной смерти россиянина на Пхукете

Российский бизнесмен скончался на таиландском острове Пхукет при таинственных обстоятельствах. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Phuket Gazette.

По данным газеты, 49-летнего россиянина обнаружили мертвым в собственном доме. Стражей порядка вызвала его жена. Когда они прибыли по адресу, то обнаружили женщину лежащей без сознания и привели ее в чувство. От нее сильно пахло алкоголем.

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У входа в дом и внутри здания были найдены пятна крови. Сам погибший лежал на полу в одной из комнат. Его ноги были в крови, на спине полицейские заметили синяки, а рядом с телом лежали осколки разбитой керамической посуды. По оценке экспертов, смерть мужчины наступила примерно за 12 часов до обнаружения трупа.

Полиция не выявили следов взлома или ограбления. В настоящий момент силовики не могут назвать причин смерти россиянина.

Пока неизвестно, успели ли полицейские допросить супругу погибшего. Расследование дела продолжается.

Известно, что российская пара жила на Пхукете почти два года. Муж и жена управляли риелторской компанией, предоставлявшей услуги туристам из России.

Ранее в январе сообщалось о смерти российской туристки на Пхукете. Людмилу Грязнову сбил мотоциклист.