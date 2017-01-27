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Индонезия резко повысит вывозные пошлины на пальмовое масло

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Индонезия повысит вывозные пошлины на пальмовое масло — с февраля они вырастут в шесть раз и составят 18 долларов за тонну. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, экспортные пошлины на необработанное пальмоядровое масло будут увеличены с одного до 21 доллара за тонну. Повышение тарифов происходит на фоне роста цен на пальмовое масло на мировом рынке.

В сентябре 2016 года Минфин России отказался от идеи введения акцизов на пальмовое масло.

Индонезия является крупнейшим экспортером пальмового масла в мире и основным поставщиком в Россию. За январь-октябрь 2016 года на территорию России было завезено 734 тысячи тонн пальмового масла. При этом доля Индонезии в общем импорте составила около 85 процентов, Малайзии — девять процентов, Нидерландов — шесть процентов.

В 2015 году импорт пальмового масла в Россию составил почти 900 тысяч тонн на сумму 640 миллионов долларов, что на четверть больше, чем годом раньше.

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