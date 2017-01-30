Разработчики отказались от выпуска продолжения Deus Ex

Источники в компании Square Enix заявили, что студия не планирует в ближайшее время выпускать продолжение серии игр Deus Ex. Об этом пишет Eurogamer.

Разработчики студии Eidos Montreal, которые создавали две предыдущие игры серии Deus Ex, сконцентрируются на продолжении Tomb Raider. Студия Crystal Dynamics, принадлежащая Square Enix, занимается проектом по комиксам Marvel о «Мстителях». К тому же другую игру от Marvel, но уже по вселенной «Стражей галактики» также делает Eidos.

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Предполагалось, что Deus Ex: Mankind Divided станет частью масштабного проекта Deus Ex Universe. Однако новая трилогия оказалась слишком амбициозной, и разработчикам не удалось реализовать все задуманные идеи. Также на решение приостановить работу над продолжением могли повлиять низкие продажи последней части игры.

Square Enix анонсировала последнее дополнение для Deus Ex: Mankind Divided. В аддоне игрокам расскажут о первых миссиях Адама Дженсена в рядах Task Force 29. Таким образом, дополнение станет прологом к Mankind Divided. Протагонист должен будет попасть в тюрьму и найти там информатора, который перестал выходить на связь.